Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Alex Nемо
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ВПЕРЕД, НА СТАЛИНА, В АТАКУ

ВПЕРЕД, НА СТАЛИНА, В АТАКУ

ЗАХАР ПРИЛЕПИН. Итак, читаем текст г-на Малера. Для справки: Малер Аркадий Маркович (Mahler Arkady) — философ, публицист, исследователь и преподаватель истории христианской философии и теологии, глава интеллектуального клуба «Катехон», главный редактор сайта katehon.

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