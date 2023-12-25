Вкусно и не так вредно: рецепт домашнего майонеза

Какой новогодний салат без майонеза? Репутация этого соуса оставляет желать лучшего, и не зря. Если регулярно использовать покупной майонез для заправки салатов, добавлять его к мясу и пельменям, мазать на бутерброд и не следить за тем, сколько соуса вы съели, рано или поздно можно столкнуться с длинным перечнем проблем со здоровьем.