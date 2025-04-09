Fartcoin восстановился на 40% за два дня

Fartcoin продемонстрировал внушительный рывок: после распространения ложной информации о 90-дневной приостановке тарифов Дональдом Трампом, мемкоин вырос более чем на 30%, а за последние 48 часов его рост составил свыше 40%.
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