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Артистка Полина Гагарина сменила образ для сериала «Красные линии»

Артистка Полина Гагарина сменила образ для сериала «Красные линии»

Певица Полина Гагарина приняла главную роль в драматическом сериале «Красные линии». В этом проекте она исполнит персонажа Лены Огурцовой, начинающей писательницы, которая борется за свою независимость от абьюзивных отношений.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
И кто это такой &quot;догадливый&quot; - дать главную роль рекламщице OZON/. Хорошо себя показала?
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8 час.
Natalia Ivanova
А как же Маликов? Без роли остался? Вместе с Гагариной горцует.
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8 час.

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