Артистка Полина Гагарина сменила образ для сериала «Красные линии»

Певица Полина Гагарина приняла главную роль в драматическом сериале «Красные линии». В этом проекте она исполнит персонажа Лены Огурцовой, начинающей писательницы, которая борется за свою независимость от абьюзивных отношений.
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