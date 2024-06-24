Огромный подводный дрон Manta Ray запечатлели из космоса

Роботизированный подводный аппарат Manta Ray на военно-морской базе Порт-Уэнеме в Калифорнии в ноябре 2023 года / © Google Earth Как сообщило издание War Zone, дрон Manta Ray пришвартован на военно-морской базе Порт-Уэнеме в Калифорнии.