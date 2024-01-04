От покупки каких квартир необходимо отказаться?

При покупке квартиры важно произвести комплексную проверку как самого помещения, так и продавца. Об этом заявил агентству «Прайм» назвал адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.
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