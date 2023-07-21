Военное обозрение

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О важности формирования культуры взаимодействия

О важности формирования культуры взаимодействия

Комментарии к моей предыдущей статье сподвигли (спасибо авторам под никами Народник и nikolaevskiy78) меня вновь подступиться к этому непростому, надо сказать, предмету.

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