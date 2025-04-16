Количество бездомных кошек и собак в России достигло 3,6 млн

Число бездомных кошек в России в 3,5 раза превышает число бездомных собак, при этом всего животных, живущих на улице или в приютах, — 3,6 миллиона, сообщила в ходе презентации Всероссийской переписи бездомных животных доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.