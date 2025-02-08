Любовницы Брежнева: какие подарки генсек дарил любимым женщинам

Леонид Ильич Брежнев оставался неравнодушным к женским прелестям почти до самой старости. Что уж говорить о молодости генсека! В годы войны, когда Брежнев познакомился с певицей Анной Шалфеевой, ему не было еще и сорока.
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