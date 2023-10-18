Игорь Бабушкин дал большое интервью телеканалу ОТР об Астраханской области

Выпуск об Астраханской области выйдет в эфире сегодня, 18 октября, в спецпроекте «День региона». В программе расскажут, почему регион является важным транспортным узлом, о его значении в развитии российского рыбохозяйственного комплекса.
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