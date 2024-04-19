Как провести выходные в Москве и не разориться: гид по бюджетному отдыху в столице

Обед до 500 рублей в легендарном месте, бесплатные развлечения на любой вкус и бюджетные гостиницы – Тульская служба новостей совместно с пресс-службой Комитета по туризму города Москвы подготовила гид, который позволит сэкономить на поездке в Москву и не потерять при этом в качестве отдыха.
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