Как провести выходные в Москве и не разориться: гид по бюджетному отдыху в столице

Обед до 500 рублей в легендарном месте, бесплатные развлечения на любой вкус и бюджетные гостиницы – Тульская служба новостей совместно с пресс-службой Комитета по туризму города Москвы подготовила гид, который позволит сэкономить на поездке в Москву и не потерять при этом в качестве отдыха.