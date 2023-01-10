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Андрееску об облегченном ковидном протоколе на AO: «В прошлый раз, когда я была в Мельбурне, меня поместили на двухнедельный карантин в моей комнате»

Бьянка Андрееску прокомментировала то, что участники Australian Open не обязаны сдавать анализы на ковид и могут играть даже с положительным тестом.

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