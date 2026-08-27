Стреляли в воздух, парень пытался вырвать ружье. Подробности нападения медведя на туристку

Жительница села Артыбаш рассказала, что парень погибшей девушки находился в "шоке страшнючем" Когда медведь напал на туристку, отдыхавшую в палатке возле турбазы в селе Артыбаш, ее молодой человек прибежал за помощью к охранникам этого туркомплекса в поисках оружия.