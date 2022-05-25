Китай призвал организовать гуманитарный коридор для экспорта зерна из России и Украины

wikimedia.org/Max12Max/CC BY-SA 4.0 Глава МИД Китая Ван И в ходе беседы с немецкой коллегой Анналеной Бербок согласился с идеей о создании «зеленого коридора», через который будут поставляться зерновые культуры в Европу из России и с Украины.