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Китай призвал организовать гуманитарный коридор для экспорта зерна из России и Украины

Китай призвал организовать гуманитарный коридор для экспорта зерна из России и Украины

wikimedia.org/Max12Max/CC BY-SA 4.0 Глава МИД Китая Ван И в ходе беседы с немецкой коллегой Анналеной Бербок согласился с идеей о создании «зеленого коридора», через который будут поставляться зерновые культуры в Европу из России и с Украины.

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