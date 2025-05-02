СРЗП предложила каждый год проводить индексацию налоговых вычетов

Необходимо проводить ежегодную индексацию налоговых вычетов на уровень коэффициента-дефлятора. Об этом в письме министру финансов России Антону Силуанову пишет глава партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Государственной думы Сергей Миронов - письмо цитирует РИА Новости.
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