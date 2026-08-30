Ушел из жизни петербургский художник Владимир Снопов

В Северной столице в возрасте 92 лет умер живописец Владимир Снопов. Творческий деятель написал холсты «Крановщица Люба Иванова» и «Мальчик с лыжами».
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