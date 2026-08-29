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Новый налоговый вычет появится в России с 1 сентября: кто сможет вернуть НДФЛ

Новый налоговый вычет появится в России с 1 сентября: кто сможет вернуть НДФЛ

С 1 сентября 2026 года в декларации 3-НДФЛ появится отдельный способ заявить вычет по взносам на добровольное страхование жизни.

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