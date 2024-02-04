 В Сочи из канализационного люка на одной из главных улиц забил фонтан грязной воды, движение затруднено

В Сочи из канализационного люка на одной из главных улиц забил фонтан грязной воды, движение затрудненоС минувшей ночи в Сочи идет сильный дождь, иногда переходящий в мокрый снег при температуре в плюс 2 градуса.
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