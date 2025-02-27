Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

18 подписчиков

Рестораны получат четыре месяца адаптации на переход к новым правилам выдачи чеков

Рестораны получат четыре месяца адаптации на переход к новым правилам выдачи чеков

По новым правилам кассовый чек будет выдаваться до момента осуществления оплаты: когда гость готов рассчитаться, официант уточняет у него способ оплаты, формирует и выдает кассовый чек и только после этого принимает оплату.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх