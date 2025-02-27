Рестораны получат четыре месяца адаптации на переход к новым правилам выдачи чеков

По новым правилам кассовый чек будет выдаваться до момента осуществления оплаты: когда гость готов рассчитаться, официант уточняет у него способ оплаты, формирует и выдает кассовый чек и только после этого принимает оплату.
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