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В четырех субъектах России ожидаются опасные погодные явления, заявило МЧС РФ

В четырех субъектах России ожидаются опасные погодные явления, заявило МЧС РФ

МЧС России заявило, что 5 сентября в Ставропольском Крае, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Республике Северная Осетия-Алания ожидаются погодные явления, которые ведомство классифицировало как опасные .

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