Исторические напёрстки Шило на Мыло: реплика о перестановках командующих ВСУ Сразу отвечаю на вопрос: нет, интервью Верховного Такеру Карлсону ещё не смотрел, но наслаждаюсь реакцией добрых американских людей, пребывающий .