Славянская докт...
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Славянская доктрина

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Шило на Мыло: реплика о перестановках командующих ВСУ

Шило на Мыло: реплика о перестановках командующих ВСУ

Исторические напёрстки Шило на Мыло: реплика о перестановках командующих ВСУ Сразу отвечаю на вопрос: нет, интервью Верховного Такеру Карлсону ещё не смотрел, но наслаждаюсь реакцией добрых американских людей, пребывающий .

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Выходит, Гитлер своей некомпетентностью помогал разгромить Германию, а Зеленский Украину?
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12 час.
Юрий Ильинов
Да! Некомпетентность: думали, что победят Россию.
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11 час.

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