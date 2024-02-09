Исторические напёрстки Шило на Мыло: реплика о перестановках командующих ВСУ Сразу отвечаю на вопрос: нет, интервью Верховного Такеру Карлсону ещё не смотрел, но наслаждаюсь реакцией добрых американских людей, пребывающий .
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