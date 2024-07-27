Открытие горячего газа в скоплении галактик Abell 2390: новое изображение от миссии космического телескопа Euclid

Объединив новое изображение гигантского скопления галактик, полученное миссией телескопа Европейского космического агентства (ESA) Euclid, с более ранними рентгеновскими данными, учёные продемонстрировали, что галактические скопления заполнены огромным количеством газа, температура которого может достигать 100 миллионов градусов по Цельсию (180 миллионов градусов по Фаренгейту).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии