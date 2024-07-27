Открытие горячего газа в скоплении галактик Abell 2390: новое изображение от миссии космического телескопа Euclid

Объединив новое изображение гигантского скопления галактик, полученное миссией телескопа Европейского космического агентства (ESA) Euclid, с более ранними рентгеновскими данными, учёные продемонстрировали, что галактические скопления заполнены огромным количеством газа, температура которого может достигать 100 миллионов градусов по Цельсию (180 миллионов градусов по Фаренгейту).