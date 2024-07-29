Правительство Хакасии проводит круглый стол по социальной поддержке старшего поколения

Власти Хакасии уделяют особое внимание социальной поддержке пожилых граждан. Наиболее востребованной мерой поддержки является компенсация расходов на жилищно-коммунальные услуги, в том числе денежные выплаты на твердое топливо.
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