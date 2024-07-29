Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

267 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Гамодин
    Будет ли реализовано??? Большой вопрос!!Прокуратура требу...
  • Алекс Архипов
    А почему тогда горят наши НПЗ, если так всё хорошо?Российская Федера...
  • Степан Капуста
    А грибы-то каким боком ограничили? Век гриба - меньше недели. Гриб - плодовое тело грибницы. Может Камчатка разделена...Жителям Камчатки ...

Правительство Хакасии проводит круглый стол по социальной поддержке старшего поколения

Правительство Хакасии проводит круглый стол по социальной поддержке старшего поколения

Власти Хакасии уделяют особое внимание социальной поддержке пожилых граждан. Наиболее востребованной мерой поддержки является компенсация расходов на жилищно-коммунальные услуги, в том числе денежные выплаты на твердое топливо.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх