ВСУ - вывести, ВС РФ - не вводить: особенности «мирного плана» Трампа

Украинские медиа продолжают обсуждать те условия мирного урегулирования, которые, согласно их же данным, спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф привезли в Киев по поручению Дональда Трампа.
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