СМИ: после санкций ЕС в России упали цены на газ

На внутренний рынок РФ начали поступать дополнительные объемы СУГ Стоимость сжиженного углеводородного газа (СУГ) в России существенно снизилась в декабре, что связано с введением европейских санкций, ограничивающих экспорт этого топлива, сообщает Reuters.