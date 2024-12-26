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СМИ: после санкций ЕС в России упали цены на газ

СМИ: после санкций ЕС в России упали цены на газ

На внутренний рынок РФ начали поступать дополнительные объемы СУГ Стоимость сжиженного углеводородного газа (СУГ) в России существенно снизилась в декабре, что связано с введением европейских санкций, ограничивающих экспорт этого топлива, сообщает Reuters.

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