Церемония награждения победителей "Народного знака качества". Прямая трансляция

В Алтайском крае завершился ежегодный масштабный проект, в котором лучшие компании выбирали жители 21 ноября в Барнауле проходит торжественная ежегодная церемония награждения победителей премии "Народный знак качества - 2023".
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