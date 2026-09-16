Титов станет первым помощником Аленичева в тульском «Арсенале»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов войдет в тренерский штаб нового главного тренера тульского «Арсенала» Дмитрия Аленичева.
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