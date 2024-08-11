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Царьград

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В России началась продажа Chevrolet Monza за 1,74 млн руб.

В России началась продажа Chevrolet Monza за 1,74 млн руб.

В России дилеры предлагают седан Chevrolet Monza (выпускается подразделением Chevrolet компании General Motors с 2019 года в Китае) по рекордно низкой цене.

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