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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Китайская ByteDance в этом году рассчитывает купить ускорителей Nvidia на сумму $7 м...

Китайская ByteDance в этом году рассчитывает купить ускорителей Nvidia на сумму $7 м...

Китайская ByteDance в этом году рассчитывает купить ускорителей Nvidia на сумму $7 млрдСтатистика прошлого года уже позволила понять, что китайские компании ByteDance и Tencent оказались на втором и третьем месте соответственно среди крупнейших покупателей ускорителей Nvidia, уступив только Microsoft.

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