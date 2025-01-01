Китайская ByteDance в этом году рассчитывает купить ускорителей Nvidia на сумму $7 м...

Китайская ByteDance в этом году рассчитывает купить ускорителей Nvidia на сумму $7 млрдСтатистика прошлого года уже позволила понять, что китайские компании ByteDance и Tencent оказались на втором и третьем месте соответственно среди крупнейших покупателей ускорителей Nvidia, уступив только Microsoft.