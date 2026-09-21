Елена Желянина предупредила об опасности лечебных трав

Биотехнолог Елена Желянина пояснила, что лечебные травы и адаптогены могут иметь серьёзные противопоказания.
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