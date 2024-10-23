Язык до Киева доведет: почему мэр Моршанска подал в отставку после заявления об СВО

Алексей Банников покинул должность мэра Моршанска, сообщают СМИ. В июне глава города сделал заявление об СВО, после которого перед общественностью пришлось извиняться даже губернатору Тамбовской области Максиму Егорову.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии