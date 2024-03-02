Рэпер Lil Wayne: «Со мной сейчас обращались как с дерьмом на игре «Лейкерс». Все из-за слов об Энтони Дэвисе»

По мнению рэпера, клуб мстит ему за критику форварда Энтони Дэвиса, которого он призывал обменять. «Ух ты! На игре «Лейкерс» со мной сейчас обращались как с дерьмом, но я ожидал, что рано или поздно это случится из-за моих слов про Эй Ди, либо я им просто не нравлюсь, от них это исходило, я чувствовал.