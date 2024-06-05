Американский беспилотник-разведчик вынюхивает обстановку в Черном море: их стало меньше

Согласно данным Flightradar24 на 07:56 мск, беспилотник летает к юго-востоку от Крыма. Вчера около 16:00 мск Global Hawk залетел в воздушное пространство Румынии, затем снова направился к побережью полуострова.
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