В августе Россия заняла второе место в списке крупнейших покупателей сигарет у Евросоюза (ЕС), поднявшись на две позиции.
Россия поднялась на второе место в списке крупнейших покупателей сигарет у ЕС
Комментарии
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Николай
Свою табачную промышленность угробили, теперь с гордостью заявляют, что стали вторыми по закупкам. Чем тут гордиться? Своей бездарность в управлении?
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8 час.
Иван Иваныч
Беломорканал, Союз-Аполлон, Космос, Ту-134, Астра, Прима, Столичные, прочее-прочее... а теперь все фабрики принадлежат иностранцам, которые пользуют наших потребителей сигаретами с дешевыми сортами табака, вряд ли лучшего, чем советское, качества. Нашли чем гордиться- вместо того, чтобы сокращать потребление табака, держимся на 2 месте по закупкам в Евросоюзе, да ещё и хвастаемся этим. Позорище!
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7 час.
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