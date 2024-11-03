Россия поднялась на второе место в списке крупнейших покупателей сигарет у ЕС

Свою табачную промышленность угробили, теперь с гордостью заявляют, что стали вторыми по закупкам. Чем тут гордиться? Своей бездарность в управлении?

Иван Иваныч

Беломорканал, Союз-Аполлон, Космос, Ту-134, Астра, Прима, Столичные, прочее-прочее... а теперь все фабрики принадлежат иностранцам, которые пользуют наших потребителей сигаретами с дешевыми сортами табака, вряд ли лучшего, чем советское, качества. Нашли чем гордиться- вместо того, чтобы сокращать потребление табака, держимся на 2 месте по закупкам в Евросоюзе, да ещё и хвастаемся этим. Позорище!