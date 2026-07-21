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Царьград

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Прокуратура через суд обязала установить подъемник для 44 пациентов с инвалидностью

Прокуратура через суд обязала установить подъемник для 44 пациентов с инвалидностью

Прокуратура города Гусь-Хрустального в судебном порядке добилась обеспечения беспрепятственного доступа к отделению гемодиализа для 44 пациентов, страдающих почечной недостаточностью и имеющих инвалидность.

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