www.globallookpress.com/Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency Режим Владимира Зеленского обладает всеми признаками террористической организации, указал 6 июня глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
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