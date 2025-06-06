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Клишас: режим Зеленского обладает признаками террористической организации

Клишас: режим Зеленского обладает признаками террористической организации

www.globallookpress.com/Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency Режим Владимира Зеленского обладает всеми признаками террористической организации, указал 6 июня глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

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