Мужчина пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в Донецке

В Донецке мужчина пострадал из-за детонации взрывоопасного предмета (ВОП). Об этом 10 июня сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).