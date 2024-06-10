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Мужчина пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в Донецке

Мужчина пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в Донецке

В Донецке мужчина пострадал из-за детонации взрывоопасного предмета (ВОП). Об этом 10 июня сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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