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Закон и Порядок

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Наводчику нацгвардии Украины, расстрелявшему мирных жителей, вынесли приговор

Наводчику нацгвардии Украины, расстрелявшему мирных жителей, вынесли приговор

В ДНР осудили расстрелявшего мирных жителей наводчика украинской нацгвардии Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес приговор 21-летнему наводчику зенитно-ракетного взвода Нацгвардии Украины Ярославу Бучковському.

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