6 “вещей” которые не стоит делать по утрам

Избегайте этих вещей, и вы будете намного продуктивнее на протяжении всего дня Если вы действительно хотите использовать свой день по максимуму и наслаждаться своей активностью вечером, то Вам не стоит делать этого по утрам.
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