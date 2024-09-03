Антонов: у США не получится отсидеться при эскалации ситуации на Украине

Планы Вашингтона не реализуются Соединенные Штаты не смогут отсидеться за океаном в случае, если ситуация на Украине перерастет в глобальный конфликт, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИАМО, ссылаясь на РИА Новости.