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Frazier Life Sciences привлекла $75 млн через IPO компании для будущих поглощений

Frazier Life Sciences привлекла $75 млн через IPO компании для будущих поглощений

Frazier Life Sciences Acquisition Corp. II объявила о размещении 7,5 млн акций класса A по цене $10 за бумагу.

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