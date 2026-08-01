Боевые корабли. Эсминцы. Рыцари Нарвика Эсминцы типа 1936, также известные как Z.17-класс, представляли собой группу из шести эсминцев, построенных для Кригсмарине в кон.
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Боевые корабли. Эсминцы. Рыцари Нарвика Эсминцы типа 1936, также известные как Z.17-класс, представляли собой группу из шести эсминцев, построенных для Кригсмарине в кон.
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