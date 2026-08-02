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ТАСС

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Космонавты рассказали о наличии на МКС комаров

Космонавты рассказали о наличии на МКС комаров

МКС, 2 августа. /ТАСС/. Космонавты российского сегмента Международной космической станции (МКС) провели сеанс радиолюбительской связи с ребятами из лагеря "Космос" в Татарстане, в ходе которого обитатели станции ответили на интересующие детей вопросы, например, о наличии на МКС комаров и правда ли, что космос омолаживает человека.

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