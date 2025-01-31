Intel уже получила 2,2 млрд долларов федеральных грантов на производство чипов

Полупроводниковый гигант Intel уже получил 2,2 миллиарда долларов в виде федеральных грантов от Министерства торговли США в рамках Закона США CHIPS and Science Act, сообщила компания в четверг в ходе своего отчета о прибылях и убытках.
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