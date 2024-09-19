Павсаний после битвы при Платеях. Печальная судьба полководца

Таким изобразил Павсания неизвестный художник XVIII столетия В предыдущей статье мы говорили о происхождении Павсания, о том, как он стал регентом при малолетнем сыне погибшего в Фермопильском ущелье царя Леонида, о знаменитой битве с персами при Платеях, в которой греческими войсками командовал этот полководец.