БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Павсаний после битвы при Платеях. Печальная судьба полководца

Павсаний после битвы при Платеях. Печальная судьба полководца

Таким изобразил Павсания неизвестный художник XVIII столетия В предыдущей статье мы говорили о происхождении Павсания, о том, как он стал регентом при малолетнем сыне погибшего в Фермопильском ущелье царя Леонида, о знаменитой битве с персами при Платеях, в которой греческими войсками командовал этот полководец.

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