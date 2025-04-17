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Это уже не ультиматум. Украину уговаривать никто не будет. Русские ставят вопрос о полной ликвидации

Это уже не ультиматум. Украину уговаривать никто не будет. Русские ставят вопрос о полной ликвидации

Слухи о том, что Россия требует от Украины не только признания Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР, но и создания 30-километровой буферной зоны вдоль всей границы, слишком логичны, чтобы оставаться просто слухами.

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