Это уже не ультиматум. Украину уговаривать никто не будет. Русские ставят вопрос о полной ликвидации

Слухи о том, что Россия требует от Украины не только признания Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР, но и создания 30-километровой буферной зоны вдоль всей границы, слишком логичны, чтобы оставаться просто слухами.
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