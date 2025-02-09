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Царьград

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В Норвегии заявили об угрозе безопасности пищевых продуктов

В Норвегии заявили об угрозе безопасности пищевых продуктов

Пока не ясно, какие конкретно свиные изделия содержали повышенное количество витамина D.Крупнейший производитель пищевых продуктов в Норвегии, компания Nortura, предоставит отчет о продажах свинины, которая содержала избыточное количество витамина D, как сообщило TV2 9 февраля.

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