Глава ВОЗ сообщил об атаке танков Израиля на конвой организации

Два танка Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковали в секторе Газа колонну, которую возглавляла Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), заявил на своей странице в соцсети X глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
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