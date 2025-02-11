Самые эффективные методы борьбы с отеками: советы экспертов

Отеки это одна из самых распространенных проблем, которая негативно сказывается на внешности. Мы выяснили у бьюти-экспертов их лайфхаки и любимые методики, которые помогут быстро нейтрализовать даже намек на отечность на лице и теле.
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