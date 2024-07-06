По статистике немало пациентов умирают не от болезней, а от неправильно поставленного диагноза. Это серьезная проблема, так как ошибочный диагноз предполагает смертоносную терапию.
Запад поставил себе ошибочный диагноз. Россия его опровергла
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СК
Степан Капуста
Как врач категорически не соглашусь с посылом в адрес врачей в первом абзаце. Врачевание нельзя назвать точной наукой, если угодно - это вовсе не наука - это скорее искусство. Каждый человек - штучное создание, настолько индивидуально устроенное, что одна и та же болезнь протекает очень по-разному. Согласитесь, наш организм на порядок сложнее устроен в отличие от любого механизма. Здесь готовых шаблонов быть не может. А врачебная солидарность обуславливается не круговой порукой, а пониманием сложностей при диагностике, а значит и лечении. Тот, кто этого не понимает, еще не бегал по клиникам в поисках ВРАЧА, имеющего обширные Знания, накопившего огромный практический Опыт и одаренного её Величеством Врачебной Интуицией. Напоследок Вас огорчу. Медицину перевели на стандарты... никакого клинического мышления не требуется - только диагностика и лечение по стандартам. Да хранит Вас Бог.
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9 час.
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